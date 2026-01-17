'Tierra Nuestra' recorrió Rurrenabaque, el corazón de la Amazonía

Rurrenabaque no se mira, se siente. En el corazón de la Amazonía boliviana, este municipio del norte del Beni se presenta como uno de los destinos turísticos más importantes del país, donde ríos, montañas y selva se entrelazan para ofrecer una experiencia única de contacto con la naturaleza y la cultura viva.

El recorrido inicia en el Sendero de la Cruz, uno de los principales atractivos turísticos de Rurrenabaque. Tras una caminata que conduce a la cima, el visitante se encuentra con una vista privilegiada del río Beni, el municipio de San Buenaventura y el puente interdepartamental que conecta con el norte de La Paz, confirmando que esta región es el verdadero corazón de la Amazonía.

Rurrenabaque abre sus puertas a turistas locales, nacionales e internacionales, con una amplia oferta para todo tipo de presupuestos. Mochileros, familias y grupos encuentran servicios accesibles, hospitalidad y un entorno natural que invita a disfrutar de momentos inolvidables en plena selva.

La cultura y las tradiciones forman parte esencial de la identidad del municipio. Los pueblos indígenas, chimanes y mosetenes mantienen vivas sus costumbres, reflejadas en cada expresión cultural, convirtiendo a Rurrenabaque en un destino donde la historia ancestral se vive en el presente.

La travesía continúa por el majestuoso río Beni rumbo al Área Natural de Manejo Integrado Pilón Lajas, donde el tiempo parece detenerse. Entre naturaleza, historia y comunidades indígenas, Rurrenabaque se consolida como la puerta de entrada a la Amazonía boliviana y un destino que deja huella en quienes lo visitan.

