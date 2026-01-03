Asaltan a reconocida cantante en su casa y agresor la demanda por intento de asesinato

La comunidad del K-Pop se encuentra conmocionada tras revelarse que el hombre que asaltó violentamente a la cantante Nana ha interpuesto una demanda en su contra por intento de asesinato. El sujeto, identificado como "A", irrumpió armado en el domicilio de la artista el pasado 15 de noviembre, hiriéndola antes de ser sometido.

A pesar de que el agresor fue arrestado por robo agravado, ahora alega que las maniobras de defensa de la idol excedieron la fuerza necesaria. No obstante, la policía local ha desestimado inicialmente estos argumentos, señalando que las acciones de Nana fueron estrictamente en defensa propia.

La agencia de la exintegrante de After School informó que la joven y su madre sufren secuelas físicas y un grave impacto psicológico tras el incidente. Los representantes legales aseguran que el atacante no muestra arrepentimiento y busca manipular el sistema judicial para evadir su responsabilidad.

A través de sus redes sociales, Nana rompió el silencio para disculparse con sus seguidores por la preocupación causada y admitió atravesar un periodo emocionalmente complejo. La artista enfatizó su compromiso de mantenerse firme en el proceso legal para garantizar que se haga justicia.

Internautas y fanáticos a nivel global han manifestado su total repudio ante la estrategia del delincuente, calificando el caso como un precedente alarmante de victimización secundaria. El equipo de la cantante ha reforzado su seguridad privada mientras las investigaciones continúan bajo el escrutinio público.

