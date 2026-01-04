TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Franklin Flores Hombre mató a su madre y hermano

Eeuu captura a nicolás maduro

Maduro llega en helicóptero a la ciudad de Nueva York, donde afrontará proceso judicial

Nicolás Maduro a la ciudad de Nueva York en un helicóptero que aterrizó en un helipuerto a orillas del río Hudson, cerca de la calle 31, en el lado oeste de Manhattan, tras haber sido trasladado previamente en un avión militar a un aeropuerto del norte del estado.

EFE

03/01/2026 21:20

Foto: EFE.

Nueva York, 3 ene (EFE)

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, llegó este sábado a la ciudad de Nueva York en un helicóptero que aterrizó en un helipuerto a orillas del río Hudson, cerca de la calle 31, en el lado oeste de Manhattan, tras haber sido trasladado previamente en un avión militar a un aeropuerto del norte del estado.

Maduro será trasladado a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) y posteriormente al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito neoyorquino de Brooklyn, según medios locales.

 



El presidente venezolano, acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este sábado hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal, afrontará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

EFE

