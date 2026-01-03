TEMAS DE HOY:
Eeuu captura a nicolás maduro

Nicolás Maduro y su esposa llegan Estados Unidos

Al promediar las 17:00 horas en Estados Unidos en un avión Boeing 757, Nicolas Maduro y su esposa llegaron al Aeropuerto Internacional Stewart en el estado de Manhattan donde será procesado por casos de narcotráfico y portación de armas destructivas.

Juan Marcelo Gonzáles

03/01/2026 18:15

Foto: Avión que traslada a Nicolas Maduro (Captura de video)
La Paz

Noticia en desarrollo...

