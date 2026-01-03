Nicolás Maduro y su esposa llegan Estados Unidos

Al promediar las 17:00 horas en Estados Unidos en un avión Boeing 757, Nicolas Maduro y su esposa llegaron al Aeropuerto Internacional Stewart en el estado de Manhattan donde será procesado por casos de narcotráfico y portación de armas destructivas.
03/01/2026 18:15
Escuchar esta nota
Al promediar las 17:00 horas en Estados Unidos en un avión Boeing 757, Nicolas Maduro y su esposa llegaron al Aeropuerto Internacional Stewart en el estado de Manhattan donde será procesado por casos de narcotráfico y portación de armas destructivas.
Noticia en desarrollo...
Mira la programación en Red Uno Play
18:00
19:00
20:00
21:00
23:00
00:00
18:00
19:00
20:00
21:00
23:00
00:00