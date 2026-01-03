TEMAS DE HOY:
Vocera presidencial: “Estamos del lado del pueblo venezolano y su democracia”

Bolivia asegura su respaldo al pueblo venezolano y se compromete a apoyar la recuperación de la democracia y la institucionalidad en el país caribeño.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

03/01/2026 21:05

La Paz, Bolivia

La vocera presidencial, Carla Faval, aseguró este sábado que Bolivia respalda la lucha democrática del pueblo venezolano y acompañará todas las gestiones necesarias para que Venezuela recupere su institucionalidad, garantizando el bienestar de su población dentro y fuera del territorio.

“Hoy nosotros como gobierno estamos aquí para darles todo el apoyo, como lo hemos hecho antes, porque estamos del lado de los gobiernos democráticos y de la lucha de nuestra república hermana, Venezuela”, manifestó Faval durante una conferencia de prensa en el Palacio Quemado.

La vocera destacó que Bolivia continuará defendiendo los derechos humanos y el respeto al voto popular, recordando que en julio pasado Venezuela eligió a su presidente y vicepresidenta, resultados que deben ser respetados.

Asimismo, indicó que el gobierno boliviano ya está tomando acciones junto al presidente para solicitar que la comunidad internacional se pronuncie y coordinar medidas de asistencia humanitaria, asegurando la estabilidad y el bienestar tanto de los ciudadanos venezolanos dentro de su país como de la comunidad venezolana residente en Bolivia.

“Vamos a hacer todas las acciones necesarias para apoyar este proceso y para que Venezuela pueda recuperar de manera completa e irrestricta no solo su democracia, sino también su institucionalidad”, concluyó Faval.

