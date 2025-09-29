TSE presentará este lunes las excusas aprobadas de jurados electorales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dará a conocer este lunes las respuestas a las excusas presentadas por las personas que fueron sorteadas como jurados electorales y que solicitaron quedar exentas de cumplir esta labor en la segunda vuelta presidencial prevista para el 19 de octubre.

De acuerdo con el calendario electoral, el plazo para la presentación de excusas venció el domingo 28 de septiembre, y la normativa establece que la autoridad electoral debe pronunciarse en un lapso máximo de 24 horas. De esta manera, en el transcurso de la jornada se conocerá la situación final de todas las personas nominadas para integrar las mesas de sufragio.

Las excusas estuvieron habilitadas para ciudadanos con enfermedades comprobadas, mujeres embarazadas, personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía, así como profesionales de salud que deban cumplir turnos en la jornada electoral.

Una vez concluido este proceso, el TSE iniciará la capacitación de los jurados confirmados, quienes tendrán la responsabilidad de administrar las mesas de votación y garantizar la transparencia del balotaje del próximo 19 de octubre.

