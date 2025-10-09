El alto el fuego entrará en vigor en Gaza 24 horas después de que Israel firme el acuerdo

El alto el fuego entrará en vigor en la Franja de Gaza 24 horas después de que Israel firme este jueves por la tarde el acuerdo impulsado por Estados Unidos, confirmó en una comparecencia Tal Heinrich, la portavoz de la Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Si bien una fuente gubernamental informó en un principio que el alto el fuego se implementaría tras la ratificación del acuerdo por parte del Gobierno israelí, Heinrich aseguró, sin embargo, que no ocurrirá hasta 24 horas después, que es el plazo en el que las tropas israelíes se tienen que replegar hasta la primera línea acordada.

Las tropas israelíes tendrán que replegarse hasta la bautizada como "línea amarilla" por Donald Trump, que garantiza su presencia en el enclave palestino pero reduce su control, de más de un 80 % a un 53 % del territorio del enclave, tal y como detalló la portavoz israelí.

Tras estos primeros pasos, Hamás tendrá un plazo de 72 horas para comenzar la liberación y entrega de los rehenes al Comité de la Cruz Roja, dijo la portavoz, que se producirá fuera de las cámaras y sin las ceremonias como las organizadas por Hamás en treguas anteriores.

"Este acuerdo es un éxito de Netanyahu y de la buena relación que tiene con Donald Trump", agregó Heinrich.

Mientras se materializa este alto el fuego, el Ejército israelí continúa lanzando ataques en la devastada Franja, y en las últimas horas al menos seis palestinos murieron, la mayoría en la ciudad de Gaza, según informó el Ministerio de Sanidad del enclave.

