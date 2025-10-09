¡Insólito! Una mujer de 82 años comió ocho ranas vivas para calmar su dolor de espalda

Ocurrió en la provincia de Zhejiang de China. Una mujer de 82 años consumió ocho ranas vivas debido a que se lo recomendaron para su dolor de espalda, sin embargo, esto le provocó una grave infección parasitaria y terminó siendo internada de urgencia.

Según el reporte de medios locales, la mujer, identificada como Zhang, recurrió a un antiguo remedio popular que asegura que tragar ranas puede curar el dolor lumbar. Su familia incluso le ayudó a atrapar a los pequeños anfibios, pero no les había indicado para que fin los requería.

El primer día consumió tres ranas y las otras cinco al día siguiente, pero poco después empezó a sentir fuertes dolores en el abdomen, y tuvo que ser llevada de emergencia a un hospital, según el relato de la hija, el dolor era tan fuerte, que la mujer no podía ni caminar.

Ya con tratamiento médico, el personal de salud encontró niveles anormales de células y confirmaron que la paciente tenía una infección parasitaria.

“Tragar ranas dañó su sistema digestivo y provocó la presencia de parásitos como el sparganum”, explicó el doctor Wu Zhongwen, uno de los profesionales que la atendió.

Después de un agresivo tratamiento, la mujer logró recuperarse y ser dada de alta dos semanas después.

La mujer recibió tratamiento antiparasitario y cuidados intensivos. Después de dos semanas internada, logró recuperarse y actualmente fue dada de alta.

“Comer animales vivos o sin cocinar no tiene ningún beneficio comprobado y puede provocar infecciones parasitarias muy peligrosas”, señaló el médico que la atendió.

