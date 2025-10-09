Bioceánica: Hallan droga en un bus interprovincial; chofer y acompañantes fueron detenidos

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) hallaron sustancias controladas en el interior de siete cajas de cartón que eran transportadas dentro de un bus interprovincial que circulaba por la carretera Bioceánica, durante un operativo de control rutinario.

De acuerdo con el informe preliminar, dentro de las cajas se encontraron 174 paquetes envueltos con cinta adhesiva de diferentes colores y papel estañado. En su interior contenían una sustancia de color blanco amarillento que, tras la prueba de campo, dio resultado positivo para clorhidrato de cocaína y pasta base de cocaína.

Tras el descubrimiento, el chofer y sus acompañantes fueron aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público.

El operativo fue ejecutado en la región de Puerto Quijarro, donde el personal policial logró detectar el vehículo sospechoso. Durante la inspección del equipaje y el compartimiento del bus, se encontró la droga camuflada entre las cajas.

Foto Policía Boliviana

Foto Policía Boliviana

