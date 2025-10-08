¡Dan marcha atrás! Alcaldía de Cochabamba pausa inspección vehicular ambiental tras quejas

El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) determinó suspender temporalmente la Inspección Vehicular Ambiental Municipal, luego de las numerosas quejas de la población por la falta de socialización de la medida y las extensas filas registradas en el único punto habilitado para el control.

El secretario de Gobernabilidad, Gustavo Camargo, informó que la decisión se asumió tras una reunión con representantes del Control Social y de la Federación de Juntas Vecinales (Fedjuve), quienes expresaron su rechazo a la medida por la falta de información y organización.

“Se ha determinado realizar una pausa en el control de la emisión de gases por un tiempo que será determinado en función del proceso que llevemos adelante. La principal observación de los presidentes distritales y del Control Social es que no hubo una adecuada ni correcta socialización de la medida”, explicó Camargo.

El funcionario aclaró que la suspensión será temporal y que, durante este periodo, se buscará subsanar los contratiempos detectados, como la falta de información, los problemas logísticos y las largas filas.

“Atendiendo la necesidad de que la población esté debidamente informada, hemos tomado la decisión de suspender la revisión de la emisión de gases hasta una nueva oportunidad”, añadió.

Asimismo, la Alcaldía anunció que se coordinará con la Gobernación del departamento para que la normativa pueda aplicarse de manera uniforme en todo el eje metropolitano, permitiendo que los municipios trabajen de forma conjunta en el control de emisión de gases contaminantes.

En los últimos días, el anuncio de la inspección generó congestión vehicular y malestar ciudadano, especialmente luego de que se advirtiera la posibilidad de multas económicas para los vehículos que no cumplieran con la revisión ambiental.

