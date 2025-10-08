Un conductor arrolló a al menos cinco personas que se encontraban en un puesto de comida callejera, en un hecho ocurrido en la ciudad de Vila Velha, estado de Espírito Santo (Brasil).

El incidente quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes muestran el momento en que el vehículo sube a la acera y embiste al grupo de personas que realizaban compras en la esquina de una calle del barrio.

Algunas de las víctimas logran levantarse y encaran al conductor, quien huye a toda velocidad del lugar sin prestar ayuda.

Las autoridades locales informaron que el conductor fue identificado y que se encuentra bajo investigación por tentativa de homicidio y conducción en estado de ebriedad.

Tras la difusión del video, usuarios en redes sociales denunciaron que este tipo de hechos son frecuentes en la zona, donde aseguran que muchos conductores manejan bajo efectos del alcohol o sin respetar las señales de tránsito.

Mira la programación en Red Uno Play