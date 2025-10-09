Triple crimen: una de las detenidas reveló detalles escalofriantes sobre el asesinato de las jóvenes

El triple crimen de Florencio Varela continúa revelando estremecedores detalles. En esta oportunidad, una de las mujeres detenidas brindó su declaración y reveló cómo habrían sido asesinadas Morena, Brenda y Lara.

Según información difundida por TN, se trata de Celeste González Guerrero, quien vivía en la vivienda donde ocurrió la masacre. De acuerdo con su testimonio, su pareja —también detenida por el caso— le confesó cómo ocurrieron los homicidios, incluyendo que una de las víctimas fue atacada con un destornillador al intentar escapar.

“A eso de las 04:00 vuelvo a mi domicilio y veo que Miguel tenía uno de sus dedos sangrando. Me explicó que, cuando abrió la puerta, una de las chicas quiso salir corriendo para escaparse. Ante eso, él agarró un destornillador que estaba a mano y un vidrio, y mató a la chica que intentó escapar”, relató la mujer ante la Fiscalía.

En su declaración, González añadió que su pareja clavó el destornillador en el cuello de una de las jóvenes y, al ver que aún seguía con vida, utilizó una barra de metal para golpear su cabeza.

“Miguel me dijo que a Brenda la mataron primero, luego a Morena y, por último, a Lara”, detalló.

La detenida también afirmó que Lara fue la última víctima en morir, indicando que la habrían asfixiado.

“Me contó que la asfixió y que le puso la pierna en el estómago para matarla más rápido”, sostuvo.

Respecto a la posibilidad de que el crimen haya sido transmitido por redes sociales, González mencionó que se habría realizado una videollamada con dos personas conocidas como “Papa” y “Lima”.

Ante la consulta del fiscal sobre si la secuencia fue grabada y difundida, González respondió que Villanueva le comentó que estaban “haciendo una videollamada con quienes les dicen ‘Papa’ y ‘Lima’”.

Finalmente, la mujer indicó que el motivo del asesinato habría sido el robo de 30 kilos de droga pertenecientes a un hombre conocido como “El Duro”, quien, según información de TN, sería Sotacuro, el individuo aprehendido en Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play