“Mi hijo ahora está muerto, quiero justicia”: Madre del niño agredido por su niñera llegó a La Paz

La madre del pequeño Eidan, el niño de dos años que falleció tras ser presuntamente agredido por su niñera en el municipio de Tipuani, llegó a la ciudad de La Paz para recoger el cuerpo de su hijo y exigir justicia por su muerte.

“Estoy muy dolida, pero con fuerzas, gracias a Dios he podido rescatar a dos de mis hijos. A uno no, se ha ido al cielo”, expresó entre lágrimas Lorena, la madre del menor, al relatar el drama que vive desde que conoció el caso.

La mujer contó que hace un año se separó de su esposo, con quien tenía seis hijos. Tras la ruptura, acordaron una tenencia compartida: tres de los niños quedarían con el padre y los otros tres con la madre. Sin embargo, según su versión, su expareja le prohibía visitar a los pequeños, quienes estaban al cuidado de la niñera ahora detenida.

“Durante este año solo me ha permitido verlos tres veces. Me decía que no vaya porque su mujer se molesta”, aseguró la madre, quien manifestó su indignación por el tiempo de detención preventiva que se dictó contra la niñera. “Yo solo quiero justicia por mis tres hijos”, reclamó.

El cuerpo del pequeño Eidan será trasladado hasta Caranavi, donde será velado y enterrado junto a sus familiares y vecinos que lamentan el trágico desenlace.

