Policial

Fiscalía de Cochabamba investiga un posible caso de envenenamiento tras muerte de cóndores en Morochata

La Fiscalía abrió una investigación de oficio tras hallar cuatro cóndores muertos en Morochata; se presume que fueron envenenados al consumir un animal contaminado.

Silvia Sanchez

09/10/2025 17:49

Foto Fiscalía Cochabamba
Cochabamba, Bolivia

La Fiscalía Departamental de Cochabamba inició una investigación de oficio por la muerte de cuatro cóndores en el municipio de Morochata, tras haberse hallado los cuerpos de las aves junto al de un buitre negro y un perro, presuntamente envenenados.

“Una vez que tomamos conocimiento del hallazgo de estos ejemplares protegidos por ley, nos constituimos en la comunidad de Tuani Chico para realizar la inspección técnica ocular, en la que se constató la existencia de seis cadáveres: cuatro cóndores, un buitre negro y un can”, informó el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina.

 

El hecho es investigado bajo el delito de Envenenamiento de Fauna Silvestre, que contempla una pena privativa de libertad de cuatro a ocho años para los responsables.

Efectivos de la Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma), junto a funcionarios del Ministerio Público, realizaron la inspección y recolección de evidencias en el lugar, confirmando la hipótesis de un posible envenenamiento.

De acuerdo con los primeros informes, los cóndores y el ave carroñera habrían muerto tras consumir el cuerpo contaminado de un perro que fue envenenado previamente.

Foto Fiscalía Cochabamba

 

