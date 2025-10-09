¡Extraordinario! Captan a un oso jucumari en una zona rural de Chuquisaca

Un comunario del departamento de Chuquisaca captó con su celular a un oso jucumari, una de las especies más representativas de Bolivia, mientras caminaba entre las montañas de una zona rural.

El video, difundido en redes sociales, rápidamente se hizo viral por mostrar al animal en su hábitat natural, un hecho poco común dada la escasa frecuencia con la que esta especie se deja ver cerca de comunidades habitadas.

El oso jucumari, también conocido como oso andino o de anteojos, es la única especie de oso que habita en Sudamérica y se encuentra catalogada como vulnerable a la extinción en países como Bolivia y Venezuela.

Según especialistas, esta especie habita los bosques y pastizales de la vertiente oriental de los Andes tropicales, con presencia registrada desde La Paz hasta Tarija.

Autoridades ambientales recordaron la importancia de proteger y conservar al jucumari, considerado un símbolo de la fauna boliviana y pieza clave para el equilibrio de los ecosistemas andinos.

Video:

