Deuda millonaria sacude a Oriente Petrolero: supera los 66 millones de bolivianos

El nuevo secretario general, Junior Franco, presentó un informe económico que evidencia serias dificultades financieras en el club, acumuladas desde 2005. 

Martin Suarez Vargas

09/10/2025 13:54

Foto: Redes sociales del Club Oriente Petrolero.
Santa Cruz, Bolivia.

Escuchar esta nota

Oriente Petrolero atraviesa una crisis financiera histórica. Según el informe económico presentado por el nuevo secretario general, Junior Franco, la deuda total del club llega a 66.427.904 bolivianos, equivalentes a 9.544.239 dólares, acumulados desde la gestión de Rona Ralde, iniciada el 23 de febrero de 2005.

Del total del pasivo, el 16% corresponde a préstamos de directores y terceros, mientras que el resto está destinado a obligaciones como sueldos de jugadores profesionales, cuerpo técnico, impuestos y otros compromisos del club.

El déficit actual asciende a 8.360.944 bolivianos, pese a que los ingresos registrados hasta la fecha alcanzan 9 millones de bolivianos frente a gastos que superan los 18.300.000 bolivianos. El estado financiero será auditado y presentado ante la asamblea de socios en los próximos días.

La directiva del club busca activar un plan de recuperación a través de la participación de socios y actividades conmemorativas. En octubre se realizará el Festival Albiverde, mientras que en noviembre se celebrarán los 70 años del club con cuatro eventos especiales, destinados a impulsar la recuperación económica y levantar sanciones pendientes.

