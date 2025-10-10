"La encontraron desangrándose": Sujeto apuñaló a su pareja y se dio a la fuga en Cochabamba

Una mujer fue internada de emergencia en el Hospital Viedma con múltiples heridas punzocortantes, presuntamente infligidas por su pareja, quien se dio a la fuga tras el ataque.

La víctima fue encontrada en su domicilio, sobre su cama y desangrándose, por personal de Bomberos que acudió al lugar y se encargó de su traslado al centro médico.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Jhony Coca, confirmó que la unidad abrió el caso de oficio para iniciar las investigaciones. "El día de hoy tenemos otro caso que está aún en proceso de investigación, toda vez que el personal de bomberos había realizado la recuperación de una persona herida... De acuerdo a la información preliminar presentada por bomberos, indican que tendría heridas por apuñalamiento en el cuerpo", señaló Coca.

El principal sospechoso es un hombre de aproximadamente 30 años, pareja de la víctima, quien habría escapado del lugar de los hechos en una motocicleta. Las razones exactas del violento ataque aún se desconocen.

La Felcv continúa la investigación para dar con el paradero del agresor. "Aún no tenemos la versión ni los antecedentes del hecho, toda vez que ha sido trasladada la víctima a este hospital. Seguramente en las siguientes horas vamos a tener más detalles y se va a dar a conocer oportunamente", concluyó el director. La Policía inició la búsqueda del hombre, que actualmente se encuentra prófugo.

