Agresor de tiktoker es detenido en Cochabamba tras doble ataque violento

La Policía logró la aprehensión del presunto agresor de su pareja, una conocida Tiktoker de la ciudad, quien fue víctima de violencia en dos episodios separados que le causaron lesiones con un impedimento legal de 20 días.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Jhony Coca, confirmó que las agresiones se iniciaron en la madrugada del pasado 5 de octubre. El primer ataque se suscitó en una discoteca de la avenida América. Posteriormente, la violencia continuó en el domicilio de la pareja, ubicado en la avenida Panamericana y Mártires de la Democracia. La joven víctima presenta cortes en la muñeca producidos con vidrio y golpes en la cara.

"Posteriormente, la víctima formaliza la denuncia a través de la Fiscalía. Llega el caso a la Felcv, se moviliza el personal de Inteligencia Criminal y el día de hoy se logra su aprehensión," detalló Coca.

El agresor fue inmediatamente puesto a disposición de la Fiscalía Departamental para que se le tome su declaración informativa y se definan las acciones legales correspondientes por el delito de lesiones.

