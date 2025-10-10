Al menos 15 víctimas denuncian estafa millonaria con anticréticos en Santa Cruz

Un grupo de al menos 15 personas se presentó ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, al grito de "¡Justicia!", denunciando a una pareja por una presunta estafa con víctimas múltiples que involucra la oferta de viviendas y departamentos en anticrético.

Los denunciantes alegan haber entregado sumas que oscilan entre 10 mil y 20 mil dólares por persona, pero nunca pudieron tomar posesión de los inmuebles prometidos. El monto total de la estafa ascendería a una cifra significativa, incluyendo a una víctima de la tercera edad que, según los afectados, perdió el equivalente a 140 mil bolivianos y ahora se encuentra hospitalizada.

Reciben amenazas

Lo que agrava la denuncia es el modus operandi de la pareja, que operaba bajo el respaldo de documentación notariada y de Derechos Reales.

"Todos tenemos el documento, donde tenemos grabado que fuimos a una notaría, firmamos con la señora Janneth, nos dijo que nos iba a dar la casa y el momento de darnos nunca llegó", relató una de las víctimas, visiblemente afectada.

La denunciante detalló su caso particular y la complejidad legal. "Yo pagué 15 mil dólares y hasta el momento no he podido recuperar el dinero... la policía nos sigue retrasando el tema de poder tener una nueva demanda porque no solamente es ella, sino también es su marido, el cómplice, y su hermano, Igor, al cual nosotros hacemos el depósito y ellos dos no figuran, solamente figura ella, pero ella es la cabecilla", explicó, agregando que la banda presuntamente "sigue estafando. Estafan, luego desaparecen y vuelven a estafar".

Los afectados indicaron que, a pesar de tener los trámites registrados en Derechos Reales, esto no les ha brindado ninguna seguridad ni les ha permitido recuperar su dinero. Además, manifestaron que el modus operandi de la supuesta banda ha escalado, ya que ahora están "recibiendo amenazas" por haber formalizado las denuncias.

Las víctimas claman por celeridad en el caso, solicitando una pronta acción tanto de la Policía como del Ministerio Público para desarticular a la supuesta red de estafadores.

