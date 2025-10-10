Diputado Rada: “No podemos seguir con un Tribunal Constitucional con autoprorrogados”

El diputado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Rada, estuvo en el espacio Uno Decide de Que No Me Pierda (QNMP), donde brindó su total respaldo al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, por exigir la renuncia de los magistrados prorrogados. Aseguró que el tema deberá ser tratado en una Cumbre de Justicia.

“Nosotros promovemos la independencia de los poderes del Estado, y eso significa que respaldaremos las acciones que está tomando el presidente del TSJ, Romer Saucedo, porque está intentando poner orden en casa. No puede ser que sigamos con un Tribunal Constitucional con dos magistrados autoprorrogados”, afirmó Rada.

Ratificó además la propuesta del candidato presidencial por el PDC, Rodrigo Paz, quien plantea que, tras asumir el poder, se convoque a una Cumbre de Justicia el próximo 9 de noviembre, donde especialistas definirán si se continuará con la elección de magistrados por voto popular o si se optará por un sistema basado en la meritocracia.

“Corresponde a la próxima Asamblea Legislativa definir qué se hará con esas vacantes, y no a esta Asamblea, que ya debería estar cerrando sus funciones”, enfatizó el diputado.

