Cierran nueve unidades educativas en Potosí por brote de varicela

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) Potosí confirmó el cierre de nueve unidades educativas en distintos municipios del departamento, tras detectarse un brote de varicela entre estudiantes, informó el jefe de la Unidad de Epidemiología de la Gobernación, Huáscar Alarcón.

“Es la novena unidad educativa que se ha cerrado, de manera total o parcial. Se presentó un caso en el colegio 31 de octubre y otro en la escuela Santa Rosa. Hemos aislado a los pacientes con síntomas y se dispuso el cierre de las unidades para su rápida desinfección”, explicó la autoridad en conferencia de prensa.

El Sedes programó labores de desinfección en los establecimientos afectados con el objetivo de cortar la cadena de contagios, además de desplegar brigadas de salud para detectar posibles casos sospechosos en otros centros educativos.

Alarcón advirtió, sin embargo, que estas medidas sanitarias serán insuficientes si los padres de familia continúan enviando a los niños enfermos a las aulas.

“Esto de nada valdrá si los padres siguen llevando a los estudiantes con síntomas a las unidades educativas, porque perjudican a todos los demás”, sostuvo.

Las autoridades de salud recordaron que los niños con fiebre, erupciones cutáneas o síntomas respiratorios no deben asistir al colegio y deben ser atendidos en el centro de salud más cercano para recibir diagnóstico y tratamiento médico oportuno.

Según el reporte epidemiológico de la semana 40, se registraron 47 casos de varicela en diferentes municipios del departamento.

Con información de ABI.

