Gobierno y sector farmacéutico acuerdan mesas técnicas para garantizar abastecimiento de medicamentos

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó este martes que tras una reunión sostenida con representantes de CIFABOL, ASPROFAR, la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS) y el Sistema Único de Salud (SUS), se acordó la instalación de dos mesas técnicas para asegurar el abastecimiento de medicamentos en el país.

Silva explicó que el sector farmacéutico requiere un presupuesto de 408 millones de dólares anuales para cubrir la importación de medicamentos y materia prima. “Va a ser seguramente las próximas autoridades quienes aprobarán el presupuesto y deberían tomar en cuenta esta necesidad que tiene el sector para garantizar el abastecimiento de medicamentos. Estos 408 millones de dólares, más una lista de precios referenciales adecuados al actual contexto, van a permitir el abastecimiento en los próximos meses y años”, señaló.

Las mesas técnicas trabajarán en dos ejes:

Precios referenciales de medicamentos, con mecanismos más flexibles que permitan actualizar los costos según la coyuntura económica.

Acceso a recursos para importación, además de acciones para frenar el consumo de fármacos provenientes del contrabando y actividades ilícitas.

El viceministro destacó que este esfuerzo conjunto busca dar certidumbre al sistema de salud y a los pacientes.

