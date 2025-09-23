La OMS desmiente a Trump: "No hay evidencia científica" que vincule el paracetamol con el autismo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) salió al paso de las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió que el consumo de paracetamol durante el embarazo podría estar relacionado con el autismo. La entidad fue contundente en su respuesta: no existe evidencia científica que respalde esa afirmación.

El vocero de la OMS, Tarik Jasarevic, explicó que, aunque algunos estudios observacionales han explorado la posible conexión entre el paracetamol y el autismo, los resultados son "inconsistentes". De hecho, aseguró que investigaciones posteriores no han encontrado ninguna relación y que, si el vínculo fuera real, se habría confirmado de manera repetida en múltiples estudios, según publica el portal TN.

A pesar de desmentir la relación directa, la OMS insistió en la importancia de la precaución. Jasarevic recalcó que cualquier medicamento, incluido el paracetamol, debe ser utilizado con cautela por mujeres embarazadas y siempre bajo la supervisión de un médico o profesional de la salud.

La OMS defiende el calendario de vacunación

En la misma línea, la OMS también se pronunció sobre otra de las sugerencias de Trump: espaciar las dosis de las vacunas infantiles en varias etapas en lugar de aplicarlas de una sola vez.

La organización defendió su actual calendario de vacunación, señalando que está basado en una evaluación científica rigurosa que ha salvado al menos 154 millones de vidas en los últimos 50 años. Según Jasarevic, retrasar o alterar el calendario de inmunización sin una base científica "aumenta significativamente el riesgo de infección", no solo para el niño, sino también para toda la comunidad.

La OMS reafirmó su compromiso con la ciencia como guía de sus recomendaciones, destacando que el calendario de vacunación está diseñado para proteger a personas de todas las edades contra 30 enfermedades infecciosas, y es "esencial para la salud y el bienestar de cada niño y cada comunidad".

Mira la programación en Red Uno Play