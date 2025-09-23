TEMAS DE HOY:
Elba Terán Avalancha en Oruro

21ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacionales

Horror en Miami Beach: video muestra a mujer apuñalada en un asilo por un anciano

El hombre de  83 años, enfrenta un cargo de intento de asesinato en segundo grado por el ataque, según un informe del arresto.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

22/09/2025 23:39

Estados Unidos

Escuchar esta nota

Un impactante video muestra el momento en que, un residente de 83 años apuñaló a una mujer en un complejo de viviendas para personas mayores ubicado en Miami Beach, Estados Unidos. Las imágenes de vigilancia muestran el incidente ocurrido el pasado 4 de agosto.

El sospechoso, John Gula, de 83 años, enfrenta un cargo de intento de asesinato en segundo grado por el ataque, según el informe del arresto.

Una testigo declaró que la víctima, Ameila Sola Ortiz, fue vista yendo a hablar con Gula sobre una inspección fallida y el estado de su apartamento.

En la grabación, parece haber una conversación que se prolongó durante varios minutos antes de que se vea a Gula sacando lo que parece ser una navaja plegable de su bolsillo y atacando a la víctima en la puerta del apartamento, según el informe.

 

 

Se ve a Ortiz agarrando el cuchillo y arrojándolo por el pasillo mientras comienza a sangrar y a tambalearse. Gula, quien también está cubierto de sangre, continúa agarrándola mientras su novia parece intentar quitárselo de encima.

El informe indica que intentaba sacar otro cuchillo del bolsillo y abalanzarse sobre Ortiz por detrás. La mujer logró escapar y entrar al apartamento de otro testigo, quien llamó al 911.

Los agentes encontraron a Gula y lo detuvieron poco después, luego fue ingresado en prisión preventiva y se ordenó su detención sin derecho a fianza.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD