Horror en Miami Beach: video muestra a mujer apuñalada en un asilo por un anciano

Un impactante video muestra el momento en que, un residente de 83 años apuñaló a una mujer en un complejo de viviendas para personas mayores ubicado en Miami Beach, Estados Unidos. Las imágenes de vigilancia muestran el incidente ocurrido el pasado 4 de agosto.

El sospechoso, John Gula, de 83 años, enfrenta un cargo de intento de asesinato en segundo grado por el ataque, según el informe del arresto.

Una testigo declaró que la víctima, Ameila Sola Ortiz, fue vista yendo a hablar con Gula sobre una inspección fallida y el estado de su apartamento.

En la grabación, parece haber una conversación que se prolongó durante varios minutos antes de que se vea a Gula sacando lo que parece ser una navaja plegable de su bolsillo y atacando a la víctima en la puerta del apartamento, según el informe.

Se ve a Ortiz agarrando el cuchillo y arrojándolo por el pasillo mientras comienza a sangrar y a tambalearse. Gula, quien también está cubierto de sangre, continúa agarrándola mientras su novia parece intentar quitárselo de encima.

El informe indica que intentaba sacar otro cuchillo del bolsillo y abalanzarse sobre Ortiz por detrás. La mujer logró escapar y entrar al apartamento de otro testigo, quien llamó al 911.

Los agentes encontraron a Gula y lo detuvieron poco después, luego fue ingresado en prisión preventiva y se ordenó su detención sin derecho a fianza.

Mira la programación en Red Uno Play