¡Envueltos en toallas y bolsas! Hallan los cuerpos de tres bebés en una vivienda

Un olor fétido detectado en un armario durante la limpieza de una vivienda desalojada llevó al descubrimiento de los cuerpos de tres, e incluso cuatro, bebés en el municipio de Cadogan, en el condado de Armstrong, según informaron autoridades locales.

El hallazgo ocurrió, cuando el propietario de la cuadra 100 de Oak Avenue ingresó al inmueble tras un desalojo por falta de pago. Al abrir un armario, encontró una bolsa que contenía el cuerpo de un bebé en avanzado estado de descomposición, reportó Daily Voice con base en documentos judiciales.

La Policía Estatal de Pensilvania y el forense del condado realizaron una inspección más profunda y descubrieron dos cadáveres adicionales de bebés envueltos en toallas y colocados en contenedores plásticos en el ático, de acuerdo con la cadena local WTAE. CBS News informó que el total de cuerpos encontrados podría ascender a cuatro.

Jessica M. Mauthe, de 39 años, residente de la casa, enfrenta cargos por homicidio criminal y abuso de un cadáver. Según una denuncia penal citada por KDKA-TV, Mauthe confesó haber dado a luz a los bebés dentro de la vivienda en distintos momentos. Sobre el nacimiento más reciente, ocurrido aproximadamente hace un año, relató que el parto sucedió mientras estaba sentada en el inodoro y que el recién nacido permaneció allí varios minutos haciendo ruidos antes de fallecer.

