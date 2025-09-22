Su mamá la echó de la casa con su bebé de 7 meses y la criticaron por tener las uñas hechas

Aimee Chandler, una madre soltera de 25 años, conmovió a miles de personas en TikTok al compartir su dolorosa experiencia de quedar sin hogar. Tras vivir en Lanzarote por ocho años, Aimee regresó al Reino Unido y, poco después, descubrió que estaba embarazada. Durante los últimos meses, ella y su hijo, de tan solo siete meses, vivieron en la sala de la casa de su madre, durmiendo en un colchón en el piso.

Sin embargo, su situación se volvió aún más precaria cuando su madre la echó de la casa. Aimee, sin familiares o amigos que la pudieran acoger, recurrió al gobierno local en Swindon, pero le aconsejaron buscar refugio en casa de sus parientes. En medio de un mar de lágrimas, la joven madre compartió su angustia en un video de TikTok, diciendo: "Ya no sé qué hacer, ni a dónde ir. Tengo muchísimas maletas y no tengo carro, tengo que llevar todo conmigo".

Una madre soltera rompió a llorar después de que le dijeran que no tenía hogar. Crédito: TikTok/@aimeelchandler2

Acoso en línea en medio de la crisis

A pesar de su situación, Aimee fue blanco de crueles comentarios en línea. Usuarios de redes sociales la criticaron por tener las uñas arregladas y por comprar ropa. Aimee, quien se dedica a la creación de contenido, no se quedó callada y respondió a las críticas.

Aimee aclaró que las uñas se las hizo hace dos meses en un viaje a Londres y que no ha podido quitárselas. En un video, afirmó: "Es la primera vez que me arreglo las uñas, que gasto dinero en mí, porque quería sentirme y verme un poco mejor".

Aimee Chandler, de 25 años, respondió a los trolls después de que la criticaran por hacerse las uñas. Crédito: TikTok/@aimeelchandler2

También respondió a las críticas por ir de compras a la tienda por departamento TK Maxx. La joven madre explicó que el video en el que aparecía en la tienda fue grabado hace un mes y que las únicas prendas que compró fueron chaquetas para su hijo, para que pudiera protegerse del frío del invierno. "No compré nada para mí", enfatizó.

A pesar del acoso, Aimee recibió una gran cantidad de apoyo de la comunidad de TikTok, con usuarios aconsejándole que ignore a los "guerreros del teclado". El video, publicado en la cuenta @aimeelchandler2, cuenta con más de 715,100 visitas, 21,800 me gusta y más de 1,000 comentarios.

