¡Tensión en el escenario! Luz López y Cisco Moreno se enfrentaron en batalla y no lograron convencer

En la gala de eliminación de ‘La Gran Batalla’ de este domingo, los dos primeros equipos en presentarse en batalla fueron Luz López y ‘The Hoolignas’ en contra de Cisco Moreno junto a la academia ‘Bolivia Dance’.

La primera en presentarse fue Luz López y la academia ‘The Hooligans’, el equipo llevó hasta el escenario la canción “Água na Boca” interpretada por Tati Zaqui, una presentación que no logró convencer del todo a los jueces.

Posteriormente fue el turno de Cisco Moreno y la academia ‘Bolivia Dance’, y ellos interpretaron la canción “Xote da Alegria” del grupo Falamansa, el famoso representó al artista Tato, los jueces reconocieron algunas mejoras, pero consideraron que no fue suficiente.

Para la juez Elka Meyer, la presentación de ambos equipos mostró bastante energía, y los famosos, sobre todo en el caso de Cisco, mostraron mayor interpretación del personaje.

En tanto para el juez Tito Larenti, hubo mayor conexión en el equipo de Luz López, aunque señaló que no hubo mucha mejoría en el caso de la famosa, “Luz no ha encontrado su lugar claramente, sigue igual que en la anterior presentación”, afirmó.

Por su parte, Gabriela Zegarra observó cierta incomodidad del equipo de Luz cuando ingresó al escenario, resaltó que la famosa trabajó más en la imitación, “se nota que no estaban muy cómodos, en sí, fue una presentación interesante”, manifestó.

Sobre el equipo de Cisco, señaló que la imitación del personaje salió mucho mejor que la pasada vez y que mostraron más alegría.

Finalmente, para Rodrigo Massa, ambas academias mejoraron, pero notó poco esfuerzo por parte de los famosos, “Luz te veías perdida con tu mirada, y acerca de Cisco, dijo que tuvo algunos problemas con la pronunciación en la letra de la canción.

Tras esa devolución, inició la tensión en el escenario, puesto que empezaron las acusaciones y molestias por la evaluación que recibieron por parte de los jueces, un momento en el que también aportó Luz López con algunas de sus críticas.

