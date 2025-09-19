“No vi el personaje”: Gato Pozo y ‘Style Bolivia’ fueron cuestionados por los jueces

Gato Pozo y la academia de baile ‘Style Bolivia’ subió al escenario de ‘La Gran Batalla’ y ellos interpretaron la canción “Ai Se Eu Te Pego” del reconocido artista Michel Teló, un tema con ritmo bastante contagiante y que invita a todos a bailar.

Los jueces hicieron su valoración, y pese al esfuerzo del equipo, no lograron convencerlos, pues observaron varios errores en los pasos y técnica de baile.

Para Gabriela Zegarra, la presentación fue buena, sin embargo, no logró observó al personaje a interpretar.

“Encontré un Gato Pozo en el escenario, un show de Gato Pozo, en otras presentaciones te salía bien, pero hoy solo vi a Gato, fuera del personaje, en el tema de los chicos, si había mucha energía y alegría”, afirmó Zegarra.

Para Elka Meyer, hizo falta el uso de recursos y pasos de baile en pareja, “creo que faltó trabajo investigativo, no es que hubo un mal cuadro, creo que no hubo trabajo de investigación de fondo, creo que Gato como artista tiene ciertos gestos que a veces nos cuesta dejar de lado”, manifestó Meyer.

Tito Larenti compartió la opinión de Gabriela Zegarra y Elka Meyer y cuestionaron al coach por una falta de pasos, técnica y coreografía.

Para despedirse, Gato Pozo agradeció a los jueces por su valoración, “siempre vamos a tomar en cuenta todo lo que nos dicen”, expresó.

