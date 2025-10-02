¡Noche de grandes! Conoce a los cuatro equipos que se presentarán esta noche

Continuando con los días de competencia dentro de ‘La Gran Batalla’, este miércoles, cuatro equipos subirán al escenario más grande de la televisión boliviana y lo harán con coreografías, dentro de la temática, “canciones tóxicas”.

Los equipos, ahora, no solo deben impresionar a los jueces y el público, sino, también a sus compañeros, ya que ellos son quienes deciden, qué equipo será nominado a la gala de eliminación del día domingo.

Esta noche en el escenario:

1. CISCO Y LA ACADEMIA “BOLIVIA DANCE”

2. ERIKA VALENCIA Y LA ACADEMIA “DAZAN COMPANY PANTERAS”

3. IRIBEL MENDEZ Y LA “ACADEMIA FUSION DANCE”

4. JUANDY Y LA ACADEMIA “LEGACY”

Al inicio del programa en vivo, también se revelará la identidad del equipo nominado a eliminación por sus compañeros, recordemos que los primeros nominados son: Susana Rivero y la academia “La Fábrica”.

Recuerda que cada equipo brinda su opinión y justificación de su voto, muchos se sorprenden con las palabras de quienes consideran “amigos”.

No te pierdas una noche llena de entretenimiento, ritmo y talento, únete a nuestra señal a las 20:45, y sigue todas nuestras redes sociales.

