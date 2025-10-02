TEMAS DE HOY:
Mujer muere junto a su bebé Inseguridad bullying

La gran batalla

¡Noche de grandes! Conoce a los cuatro equipos que se presentarán esta noche

Los equipos presentarán canciones dentro de la temática “tóxicas”, y preparan coreografías para impresionar a sus compañeros. 

Silvia Sanchez

01/10/2025 20:09

Continuando con los días de competencia dentro de ‘La Gran Batalla’, este miércoles, cuatro equipos subirán al escenario más grande de la televisión boliviana y lo harán con coreografías, dentro de la temática, “canciones tóxicas”.

Los equipos, ahora, no solo deben impresionar a los jueces y el público, sino, también a sus compañeros, ya que ellos son quienes deciden, qué equipo será nominado a la gala de eliminación del día domingo.

Esta noche en el escenario:

1.            CISCO Y LA ACADEMIA “BOLIVIA DANCE”

2.            ERIKA VALENCIA Y LA ACADEMIA “DAZAN COMPANY PANTERAS”

3.            IRIBEL MENDEZ Y LA “ACADEMIA FUSION DANCE”

4.            JUANDY Y LA ACADEMIA “LEGACY”

 

Al inicio del programa en vivo, también se revelará la identidad del equipo nominado a eliminación por sus compañeros, recordemos que los primeros nominados son: Susana Rivero y la academia “La Fábrica”.

Recuerda que cada equipo brinda su opinión y justificación de su voto, muchos se sorprenden con las palabras de quienes consideran “amigos”.

No te pierdas una noche llena de entretenimiento, ritmo y talento, únete a nuestra señal a las 20:45, y sigue todas nuestras redes sociales.

