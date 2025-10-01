TEMAS DE HOY:
Policial

¡Se llevaron todo! Delincuentes rompieron chapas y vaciaron cuatro viviendas en El Alto

“No había nadie en casa, parece que nos habían estudiado”, relató una de las víctimas del robo.

Silvia Sanchez

01/10/2025 17:07

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

Ocurrió en el Distrito 8 de la ciudad de El Alto, vecinos denunciaron que delincuentes ingresaron a sus viviendas violentando las chapas y puertas, logrando llevarse varios objetos de valor además de dinero.

“Me han robado mi equipo de sonido y ocho mil bolivianos. Todo destrozado está la casa. Las chapas, todo lo han destrozado”, dice uno de los afectados.

 

Según los vecinos, las viviendas se encontraban vacías, ya que muchas de las familias se constituyen a sus trabajos y sus hijos acuden a sus unidades educativas, por lo que consideran, que los estudiaron para poder concretar el robo.

“No había nadie, mis hijos están en el colegio, yo trabajo, entonces, la casa se queda vacía, como que ya nos han estudiado yo creo”, agrega la víctima en su relato.

 

Los delincuentes, no habrían podido ingresar por las puertas a todos los ambientes, por lo que habrían roto, incluso ventanas, para poder lograr su objetivo.

Consideran que tuvieron la facilidad de retirarse en vehículos, como si se tratara de los propietarios de las viviendas, ya que tuvieron el tiempo suficiente de ingresar a cuatro casas vecinas.

 

