¡Usaron sus trenzas para matarla! Velan a Silvia, víctima de feminicidio que deja 5 hijos en la orfandad

El terrible hecho de violencia en contra de una mujer se registró en la ciudad de El Alto, Silvia Eugenia P.M. fue hallada sin vida en la zona Mariscal y según la investigación policial, se cree que la asfixiaron con sus propias trenzas.

Su familia, en medio de dolor y consternación, piden justicia y dar con el autor de la muerte de la mujer.

“Mi hija trabajaba y llegaba siempre, ¿por qué para ahora le han hecho eso?. Quiero saber eso yo, quiero que salga todo, toda la verdad y esa persona que pague”, dice en medio de llanto, la madre de la víctima.

Piden que se pueda capturar a su agresor, y lamentan que la víctima deja cinco hijos en la orfandad, todos ellos, menores de edad.

“Esas wawas no tienen la culpa. ¿Qué va a hacer ese pequeño? Yo tengo mis hijos también”, agrega la madre de Silvia.

Padres de familia de la unidad educativa donde asistían algunos de los hijos de la víctima también se pronunciaron y exigen justicia, recordaron que Silvia era una madre muy dedicada a sus hijos.

“Nosotras como mamás del colegio pedimos justicia para la Silvia. Era papá y mamá para sus hijos. Ella se criaba bien a sus hijos. Era una mamá responsable, una mamá alegre, no dejaba a sus hijos así”, aseguró una madre de familia.

El caso se encuentra en proceso de investigación y se espera que la Policía pueda capturar al autor de la muerte de la mujer.

Mira la programación en Red Uno Play