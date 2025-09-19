¡Lo llamaron Justin Bieber! Diego Paredes impresionó y divirtió a los jueces, ¿qué pasó?

Avanzando con la competencia de la última noche con el ritmo brasileño, fue el turno del humorista cochabambino Diego Paredes junto a la academia de baile ‘Vibra Dance’, ellos interpretaron la canción 'Tic Tic Tac', del famoso artista Zezinho Corrêa.

La presentación estuvo llena de energía y los jueces destacaron la alegría de los bailarines, pero le pidieron dejar de lado, por algunos momentos, lo gracioso, además lo compararon con Justin Bieber, por su caracterización.

Para la juez Elka Meyer, la fusión en la presentación fue bastante buena, además tenía mucha energía y pasos propios del equipo.

“Me gustó la representación que le dieron al cuadro, tenía energía y pasos propios, me pareció apropiado y bien investigado, el tema de la capoeira me pareció bueno, pero hay que tener cuidado con la técnica de traslados”, manifestó Meyer.

Por su parte, Rodrigo Massa también destacó la puesta en escena, aunque sugirió al equipo dejar el lado gracioso del personaje por algunos instantes.

“Yo creo que dentro de esa alegría desmedida que tu tenías en estas canciones, hubiera estado bien quitar un poco de esa caricatura, los bailarines si parecían brasileros, cuando se trata de Brasil, suéltense, hubiera dado un poco más de libertad, excelente el trabajo, me gustó mucho”, aseveró el juez.

Diego agradeció a los jueces por su alegría y recordó el tiempo que tuvieron de ensayo.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play