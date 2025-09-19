¡Elka rompió en llanto! Steven LaBrie de Il Divo fue el invitado de lujo en ‘La Gran Batalla’

El artista formó parte del equipo de jueces y emocionó interpretando una canción de José José.
18/09/2025 21:49
Il Divo llegó a Bolivia y se encuentra en Santa Cruz preparándose para brindar un espectacular concierto para la gente amante del género de música que interpretan, y ‘La Gran Batalla’, tuvo como invitado de lujo a uno de sus integrantes.
Steven LaBrie, el barítono estadounidense y miembro del grupo Il Divo, llegó al escenario de ‘La Gran Batalla’ y emocionó a todos, sobre todo cuando interpretó la parte de una canción muy conocida como es “El triste”, de José José.
La juez Elka Meyer llegó a emocionarse hasta las lágrimas tras escuchar su imponente voz, interpretando una clásica canción.
Steven contó la expectativa que el grupo tiene tras haber arribado a nuestro país, donde brindará su presentación, y posteriormente se dirigirán a otros destinos como parte de su gira por países de Latinoamérica.
“Estamos esperando mucho de Bolivia y los países que visitaremos, quisimos hacer un concierto más íntimo y con conexión con la gente, eso es lo más importante para nosotros”, dijo Steven.
Los presentadores y jueces agradecieron a Steven por hacer espacio en su apretada agenda y visitar el programa más grande de talento de la televisión boliviana.
Recuerda este momento del programa:
