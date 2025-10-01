“No encontré el personaje”: Adry Vargas e ‘Idols Dance’ recibieron duras críticas de los jueces

Después de conocerse al primer equipo nominado de la semana, empezó el segundo día de competencia, y el primer equipo en subir al escenario fue el de Adry Vargas y la academia ‘Idols Dance’, y ellos interpretaron una reconocida canción: ‘Music Session #53’ de Shakira.

Aunque el equipo se presentó con mucha energía en el escenario, los jueces tuvieron una opinión diferente, y consideraron que hubo muchos errores durante la coreografía en interpretación del personaje.

Para la juez Elka Meyer, el cuerpo de baile tuvo muchos problemas durante la presentación, según explicó, mostraron diferentes energías que los mostró descoordinados.

“Yo tengo un tema con este equipo, siento que tienen mucho para dar, pero el problema es que tienen mucha diversidad de energía y eso hace un ruido visual, sobre todo en los varones, bailan de manera distinta, y también se vio en las chicas”, afirmó Meyer.

Por su parte, el juez Rodrigo Massa señaló que hubo un lado positivo dentro de la presentación de la famosa, y destacó que estudió varios movimientos del personaje.

“Fuiste ilustrando con el cuerpo lo que decía la canción, pero en las expresiones del rostro, siento que te faltó sarcasmo y variedad, me faltó un poquito más”, expresó Massa.

En tanto, Gabriela Zegarra fue la más dura de los jueces, y dijo que Adry no logró interpretar al personaje, que fue una Shakira muy apagada.

“Es obvio que el personaje estaba lejísimos, Shakira es un personaje tan grande que no la encontré en la noche, más aún con el tema de las caras, era una Shakira apagada”, expresó Zegarra.

Finalmente, se pronunció Tito Larenti, y el tuvo una opinión similar al resto de jueces, dijo sentir que la famosa no se sabía la letra, y que los bailarines no mostraron una energía similar, por lo que la coreografía se vio descoordinada.

Tanto el coach como la famosa agradecieron a los jueces por su evaluación, y señalaron que mejorarán para una próxima oportunidad.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

