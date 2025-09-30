Ezequiel Serres conmovió a Gabriela Zegarra con su presentación: “Sentí mucho esta canción, me puso triste”

Para cerrar la primera noche de este lunes en ‘La Gran Batalla’, fue el turno del equipo conformado por Ezequiel Serres y la academia de baile ‘Bamboleo’, y ellos interpretaron una canción bastante lenta y cargada de sentimiento, “Tú sin mí”, del artista Dread Mar-I.

Los jueces se emocionaron con la presentación del equipo, y señalaron, que fue el mejor de la noche.

La primera en pronunciarse y confesar que la canción la estremeció, fue Gabriela Zegarra, y ella destacó toda la presentación del equipo.

“Cuando ves esta presentación y te hace sentir triste, es que hiciste un buen trabajo, me encantó que los chicos no sonrieron porque es una canción triste, y yo sentí mucho esta canción”, manifestó Zegarra.

Para la juez Elka Meyer, la presentación y propuesta fue bastante adecuada y solo recomendó tener cuidado con el uso de algunas técnicas de baile, también hizo referencia a la caída del micrófono que se vio durante la coreografía.

“Es difícil hacer esta propuesta, me pareció bien, lo único que tienen que tener cuidado es en los brazos, y ganar confianza, a mi me pareció que se cayó el micrófono, pero usted (Ezequiel) siguió trabajando”, afirmó Meyer.

Por su parte, el juez Tito Larenti, confesó que la canción le provocó un buen sentimiento, y le recomendó evitar frustrarse cuando se presenta alguna dificultad, destacando su reacción tras la caída del micrófono durante la coreografía.

“A mí me gustó tu trabajo Ezequiel, en el caso de la academia, me parece que trabajaron muy bien, se notó cierto nerviosismo, pero siento que se la jugaron y eso hay que aplaudirlo”, expresó Larenti.

Finalmente, Rodrigo Massa, hizo referencia al incidente con el micrófono durante la coreografía, y le recomendó no ponerse nervioso, y continuar con el show, tal y como lo hizo.

Ezequiel agradeció a los jueces, y destacó que cada evaluación les sirve para poder mejorar, ahora solo espera la decisión de sus compañeros para conocer al nominado de la primera noche.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

