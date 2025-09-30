“Fue la peor presentación”: Diego Paredes y ‘Vibra Dance’ con fallas en el escenario

En una nueva semana de competencia, donde los mismos participantes serán los que definan qué equipo será nominado por votación, los equipos reaccionaron un poco nerviosos ante la determinación, y el primer equipo en subir al escenario fue Diego Paredes y la academia ‘Vibra Dance’.

El equipo interpretó la canción: “Corazón Partido” de Alejandro Sanz, y recibió una de sus peores evaluaciones en lo que va de la competencia.

Para Elka Meyer, la puesta en escena no fue de las mejores, observó varios errores y les pidió mejorar para una próxima oportunidad.

“Debo decir con mucho respeto, que esta puesta en escena, no ha sido la mejor de la noche, hubo mucha descoordinación en los chicos, no se sabía que hacían o si era así la coreografía, hay diversidad de energía, hay algunos con mucha potencia y otros que están inseguros”, afirmó Meyer.

En tanto, para Rodrigo Massa, el personaje no fue interpretado a cabalidad, y sugirió más estudio del artista.

“Tenemos que ser detallistas, sentimos que algunas cosas fueron un poco exageradas, y algunos elementos, que no debían poner lo pusieron, me hubiera gustado ver como Alejandro baila, por ejemplo”, manifestó Massa.

Por su parte, Gabriela Zegarra, destacó el compromiso de Diego Paredes, pero también observó una falta de personaje, “no pronunciabas bien las palabras, siento que has dado lo mejor, pero me hubiera gustado más picardía en el personaje”.

Finalmente, para Tito Larenti, la presentación del equipo, fue una “de las peores que tuvo el famoso y su academia”.

“De las peores presentaciones que tuvieron, siento que la coach ha tratado de esconder a Diego Paredes en muchos tiempos, los chicos todo el tiempo en el centro, estaba mal ejecutado, descoordinado, las chicas no tenían la energía, todos perdidos en la coreografía, un trabajo no aprobado”, sentenció Larenti.

Diego Paredes, rescató las palabras de los jueces, y junto a su coach, señaló que tomarán en cuenta todas las recomendaciones, aclarando, que ensayaron bastante para presentarse este lunes.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

