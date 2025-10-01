¿Fue estrategia? Susana Rivero y ‘La Fábrica’ van a eliminación por voto de sus compañeros

Tal y como se había anunciado, este martes se conoció al primer equipo nominado de la semana para la gala de eliminación de ‘La Gran Batalla’, y es que la decisión estuvo en manos de los equipos que no se presentaron y votaron por sus compañeros.

Este pasado lunes, cuatro equipos se presentaron en el escenario, fueron: Basti y la academia ‘Aurea Crew’, Susana Rivero y la academia ‘La Fábrica’, Ezequiel Serres y la academia ‘Bamboleo’, y Diego Paredes junto a la academia ‘Vibra Dance’.

El resto de equipos, envió un video justificando su voto, y algunos de ellos señalaron que votaban por uno de los mejores de manera estratégica.

“En consenso con mi academia, votamos por Ezequiel Serres porque es un equipo que se está volviendo fuerte”, decía uno de los participantes.

“Hemos decidido nominar al equipo más fuerte, es uno de los más completos, personaje que le pongan lo va a hacer de pies a cabeza, y mi voto es por Diego Paredes”, señalaba otra de las participantes.

Otros de los equipos indicaron que su nominación, obedecía a una falta de trabajo en el escenario.

“La famosa no llegó al personaje siendo una de las mejores, así que nominamos a Susana Rivero”, manifestó un participante.

Finalmente, tras el conteo de votos, Susana Rivero terminó con cinco votos en contra, seguida de Diego Paredes, por lo que la famosa, junto a su academia ‘La Fábrica’, son los primeros nominados de la semana y deberán presentarse en el programa del día domingo.

