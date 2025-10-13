Gato Pozo se impuso frente al equipo de Alvinich en el segundo versus de la noche

La segunda batalla de la noche fue de alto nivel y llevó al escenario a los equipos de Alvinich y Gato Pozo.

El primero en presentarse fue el equipo de Alvinich junto a la academia artística CCM, con una puesta en escena inspirada en la popular película ¿Qué pasó ayer?, donde representaron a los recordados personajes de Alan y Leslie.

Luego llegó el turno de Gato Pozo y la academia Style Bolivia, quienes sorprendieron con una colorida interpretación basada en la película Wonka, al ritmo de la canción Un sombrero lleno de ilusión. El escenario se llenó de color, alegría y personajes emblemáticos como Willy Wonka y los Oompa Loompas.

Durante la evaluación, los jueces resaltaron el esfuerzo y la mejora de ambos equipos, aunque señalaron detalles a corregir. En el caso de Alvinich, mencionaron errores en la imitación de la letra, mientras que al equipo de Gato Pozo le faltó “un poco más de emoción” en la ejecución.

El juez Tito Larenti destacó la evolución de Alvinich, aunque observó fallas en el lip sync.

“Me gustó lo que hicieron. Antes no había lip sync y hoy sí lo hubo, pero ¿de qué idioma? —cuestionó a Alvinich—. Por momentos no se entendía lo que decías”, señaló.

Sobre la presentación de Gato Pozo, Larenti reconoció que fue llamativa y bien lograda, aunque “faltó transmitir más emoción”.

Por su parte, Gabriela Zegarra resaltó la mejora en la coreografía de Alvinich y la creatividad al incluir escenas de la película.

“Mejoraste bastante. La canción era más rápida y la escena que agregaron me encantó. El equipo es fabuloso, hay compromiso, solo falta pulir detalles”, comentó.

También elogió la energía del grupo de Gato Pozo:

“Las chicas ingresaron con mucha felicidad, hubo alegría y buena vibra.”

Rodrigo Massa valoró el trabajo escénico de ambos equipos, aunque también observó deficiencias en la sincronización de Alvinich.

“Gato tuvo más presencia y elegancia en el escenario. Hubo fluidez, y eso se notó. Muy buen trabajo de ambos equipos”, destacó.

Finalmente, Elka Meyer subrayó el trabajo actoral y la coordinación de los participantes. Según la juez, Alvinich mostró estabilidad y mejoras en la coreografía, mientras que Gato Pozo mantuvo el buen nivel de su primera presentación.

En cuanto a la votación, el público brindó un mayor apoyo a Gato Pozo, quien obtuvo el 68,5 % de los votos, frente al 31,5 % de Alvinich.

El voto del jurado también fue favorable a Gato Pozo, quien se llevó la victoria en el segundo versus de la noche.

