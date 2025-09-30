La presentación de Basti y ‘Aurea Crew’ dividió al jurado, ¿qué pasó?

Basti y la academia de baile “Aurea Crew” subieron al escenario y con su presentación, dividieron la opinión de los jueces, ellos interpretaron la canción: “Locura Automática”, de La Secta.

Los jueces evaluaron la presentación del equipo, Tito Larenti los fulminó con su opinión, mientras que el resto de jueces, le dieron su voto de confianza.

Tito Larenti comentó que no entendió la historia que el equipo quiso mostrar, y observó algunos errores de los bailarines.

“Cuando no se entiende la historia, algo está mal, hay cosas que no entendí, uno de los chicos se chocó con sus compañeros, faltó ensayar desplazamiento, Basti no hizo mucho, seamos más creativos, muy poco de lo que hace, no lo hace evolucionar”. afirmó Tito.

Para Rodrigo Massa, la presentación si fue rescatable, y se mostró bastante creatividad, “yo creo que si vi un Basti mucho más seguro y diferente”.

Elka Meyer, resaltó el uso del escenario y manifestó que hubo un trabajo integrado entre todos los miembros del equipo.

“Usaron bastante el escenario, al no haber coordinado todo, se veía extraño, y también hay que revisar algunos de los pasos, uno de ellos casi choca, pero hay que destacar el tema de la conexión con los personajes”, puntualizó Meyer.

Finalmente, para Gabriela Zegarra, el equipo cometió errores, pero si hubo mayor participación, “siento que mejoraste, hubo más sentimiento, ahora en el tema de la canción, en varias ocasiones entrabas tarde a la letra”, indicó.

Basti, agradeció a su público y los jueces, y espera conocer la decisión de sus compañeros, quienes son los que decidirán qué equipo será nominado a la gala de eliminación.

