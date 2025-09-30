“Estaban nerviosos”: así fue la presentación de Susana Rivero como Paulina Rubio

Fue el turno de Susana Rivero y la academia de baile ‘La Fábrica’, y el equipo interpretó la canción: “Último adiós” de Paulina Rubio, una puesta en escena con la que intentaron impresionar a los jueces, pero no les fue como esperaban.

Los jueces resaltaron algunos momentos de la interpretación de Susana, pero también, observaron algunos errores de los bailarines.

Para Gabriela Zegarra, la personificación de Paulina Rubio fue de destacar, sobre todo por el parecido con la artista original, y el tema de la canción.

“Te quedó muy bien el personaje, es algo que voy a destacar, creo que la toxicidad de las mujeres es algo que llevamos muy adentro, no sé si el equipo te acompañó, pero siento que esta noche me gustó lo que se lució Susana, lo hiciste muy bien”, afirmó Zegarra.

En tanto, para Elka Meyer, “la puesta en escena resaltó muchísimo”, y se reflejó la canción que se muestra en los videos de la artista.

“Me alegra que usted se anime a proponer, estuvo buena la coreografía, los pasos estuvieron adecuados hasta la mitad, desde la mitad, se pusieron nerviosos”, aseveró Meyer.

Rodrigo Massa también se pronunció, observó que hizo falta un poco de actitud de la artista, hizo algunas recomendaciones, sobre todo en el tema de movimientos y expresiones de todo el equipo.

Tito Larenti fue el último en presentarse, y fue duro con el equipo, “no lo ejecutaste bien, tus movimientos no se parecieron, el montaje me lo creí, en el equipo, creo que han tenido bastante tiempo, tienen que repensar su trabajo”.

Susana solo atinó a agradecer a los jueces para despedirse del escenario.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play