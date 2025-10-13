TEMAS DE HOY:
conductor asfixiado violencia a menores TRITURADA

25ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

Arranca una nueva semana en ‘La Gran Batalla’: Conoce a los equipos que brillarán esta noche

Famosos y sus academias de baile llegan con toda la energía para seguir avanzando en la competencia.

Silvia Sanchez

13/10/2025 19:23

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras una polémica gala de eliminación, este lunes comienza una nueva semana de competencia en ‘La Gran Batalla’, donde los equipos se enfrentarán a un nuevo reto con ritmo y dinámica diferentes a las de la anterior semana.

Los detalles de esta nueva fase se conocerán al inicio del programa en vivo, cuando se revele la nueva dinámica de nominación para la próxima gala de eliminación.

Esta noche, en el escenario más grande del país, se presentan:

  1. Cisco y la Academia Urban Vibes

  2. Génesis y la Academia Factory

  3. Basti y la Academia Áurea Crew

 

Uno de estos tres equipos será nominado y deberá defender su permanencia en la gala del domingo. Cabe recordar que el equipo que abandonó la competencia la pasada semana fue el de Marcela Palacios y la academia Sport Dance.

No te pierdas ni un solo detalle de la competencia. También puedes conectarte a la transmisión en vivo por redes sociales y disfrutar del streaming exclusivo, donde conocerás todo lo que se dijo —y lo que no— en el programa principal.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD