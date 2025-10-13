Arranca una nueva semana en ‘La Gran Batalla’: Conoce a los equipos que brillarán esta noche

Tras una polémica gala de eliminación, este lunes comienza una nueva semana de competencia en ‘La Gran Batalla’, donde los equipos se enfrentarán a un nuevo reto con ritmo y dinámica diferentes a las de la anterior semana.

Los detalles de esta nueva fase se conocerán al inicio del programa en vivo, cuando se revele la nueva dinámica de nominación para la próxima gala de eliminación.

Esta noche, en el escenario más grande del país, se presentan:

Cisco y la Academia Urban Vibes Génesis y la Academia Factory Basti y la Academia Áurea Crew

Uno de estos tres equipos será nominado y deberá defender su permanencia en la gala del domingo. Cabe recordar que el equipo que abandonó la competencia la pasada semana fue el de Marcela Palacios y la academia Sport Dance.

