¡El amor está en el aire! Lamine Yamal y Nicki Nicole presumen su relación en sus lujosas vacaciones

La sorpresiva pareja conformada por la cantante Nicki Nicole y el futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, continúa siendo el centro de atención en redes sociales. Esta vez, ambos compartieron imágenes de sus lujosas vacaciones en Croacia, donde dejaron ver su lado más romántico.

En las publicaciones que compartieron, se observa a la pareja disfrutando de un paseo en helicóptero, relajándose en un sofá frente a una espectacular puesta de sol, y posando juntos en distintos paisajes del país europeo.

Nicki y Lamine se habrían conocido durante la fiesta de cumpleaños del futbolista, celebrada el pasado 13 de julio, evento que en su momento generó controversia. Días después, el 24 de julio, el influencer y periodista Javi Hoyos confirmó en un video que ambos fueron vistos besándose en público:

“Fueron a una discoteca en la playa y ahí sí que se liaron; se fueron juntos a las 4:00 de la madrugada”, relató Hoyos.

Finalmente, el 25 de agosto, durante el cumpleaños de la artista argentina, la pareja oficializó su relación. Lamine Yamal publicó una romántica felicitación acompañada de una cena a la luz de las velas y pétalos de rosa, confirmando lo que ya muchos sospechaban: el amor entre ambos es una realidad.

