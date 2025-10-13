Interceptan droga impregnada en velas aromáticas que eran enviadas a Suecia

Gracias al trabajo del can detector de sustancias controladas Vlady, efectivos del Grupo Especial de Control de Aeropuertos (GECA) lograron interceptar una encomienda con velas aromáticas impregnadas con droga que tenía como destino el país de Suecia.

El operativo se desarrolló en el Aeropuerto Internacional de El Alto, donde Vlady dio una señal de alerta positiva durante los controles de rutina en las oficinas de carga.

Tras la revisión, los agentes identificaron una caja de cartón que contenía 48 envases de velas aromáticas y dos paquetes pequeños con letras de yeso. Al realizar una prueba de campo, se confirmó que ambos objetos estaban impregnados con clorhidrato de cocaína.

La encomienda fue secuestrada y se inició la investigación correspondiente para identificar a los responsables del envío.

Foto Policía Boliviana

Foto Policía Boliviana

