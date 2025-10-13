TEMAS DE HOY:
conductor asfixiado violencia a menores TRITURADA

28ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Interceptan droga impregnada en velas aromáticas que eran enviadas a Suecia

El can detector Vlady alertó sobre la encomienda durante un operativo en el Aeropuerto Internacional de El Alto.

Silvia Sanchez

13/10/2025 15:28

Foto Policía Boliviana
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Gracias al trabajo del can detector de sustancias controladas Vlady, efectivos del Grupo Especial de Control de Aeropuertos (GECA) lograron interceptar una encomienda con velas aromáticas impregnadas con droga que tenía como destino el país de Suecia.

El operativo se desarrolló en el Aeropuerto Internacional de El Alto, donde Vlady dio una señal de alerta positiva durante los controles de rutina en las oficinas de carga.

Tras la revisión, los agentes identificaron una caja de cartón que contenía 48 envases de velas aromáticas y dos paquetes pequeños con letras de yeso. Al realizar una prueba de campo, se confirmó que ambos objetos estaban impregnados con clorhidrato de cocaína.

La encomienda fue secuestrada y se inició la investigación correspondiente para identificar a los responsables del envío.

Foto Policía Boliviana
Foto Policía Boliviana

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD