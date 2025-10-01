“Hay que seguir trabajando”: así fue la presentación de Rodrigo Giménez y ‘Fire Steps’

El segundo equipo en presentarse durante la noche de este martes fue el de Rodrigo Giménez y la academia ‘Fire Steps’, y ellos presentaron una coreografía del artista Yubeili, y su canción: “Lo intenté”.

La presentación parecía ser prometedora para los jueces, sin embargo, hicieron algunas observaciones, señalaron que hubo descoordinación, aunque el famoso, estuvo cerca del personaje.

Para Tito Larenti, la imitación del personaje fue destacable en el tema de la letra de la canción, sin embargo, cuestionó a los bailarines, señaló que se vio descoordinación.

“En el equipo es cierto el tema de coordinación, empezaba uno y terminaba otro, no digo que no se note el trabajo, había cierta descoordinación, detalles que se pueden trabajar”, afirmó Larenti.

En tanto, para Gabriela Zegarra, la imitación de la letra en la canción estuvo buena, pero, también observó una falta de coordinación, “se nota que trabajaron en equipo, y se nota que están avanzando”

Por su parte Elka Meyer, destacó la conexión que existió conexión en el equipo, “contaron una historia y esta fue entendida, aunque tienen que trabajar con el tempo musical”.

Finalmente, se pronunció el juez Rodrigo Massa, y el destacó que el equipo ingresó con fuerza al escenario.

“Queremos siempre ese impacto, son un equipo que maneja mucha fuerza y precisión, pero si cada uno se maneja por su lado no se ve bien, pero me encantó la propuesta, faltó un poco de expresión y despecho”, puntualizó Massa.

El equipo se retiró del escenario agradeciendo las palabras de los jueces, y señalaron que continuarán trabajando para ser un buen equipo.

