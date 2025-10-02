“Ojo por ojo, diente por diente”: por decisión casi unánime, Adry Vargas va a eliminación

De manera casi unánime, los participantes de ´La Gran Batalla’ nominaron a la gala de eliminación al equipo de Adry Vargas y la academia de baile “Idols Dance”.

Muchos de los participantes justificaron su decisión y voto en contra en Adry Vargas, señalando que se debía a un tema de amistad y devolviéndole ‘el favor’.

“En consenso con mi equipo, esto es ojo por ojo, diente por diente, y decidimos nominar a Adry Vargas”, dijo una de las participantes.

Otros señalaron que deben mejorar el personaje, y mencionaron el tema de talento.

“En conformidad con mi equipo, porque es talentosa, pero no entró en personaje, mi voto es por Adry Vargas”, mencionó otro de los famosos.

Finalmente, tras el conteo de votos, se estableció que Adry Vargas y su equipo de baile, se volverá a presentar en el programa del día de domingo, donde buscará evitar quedar fuera de la competencia.

Los jueces compartieron la decisión de los famosos, ya que minutos antes, consideraron que el mencionado equipo, debía ser nominado.

