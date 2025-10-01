Alvinich y ‘CCM’ ingresaron con mucha energía, pero no lograron convencer, ¿qué pasó?

El último equipo en presentarse fue el de Alvinich y la academia artística “CCM”, y ellos interpretaron una canción muy conocida y con mucho ritmo: “Ni una lágrima” del artista Joey Montana.

El equipo ingresó al escenario con mucha energía, y contagió de mucha emoción al público presente.

La juez Gabriela Zegarra, se pronunció e inicialmente dijo que la canción era de su agrado, “este es mi himno, no puede haber algo más tóxico”, expresó y señaló que la energía fue destacable, pero, observó que hubo “demasiada energía”, asegurando que el artista original no baila.

“Me gustó que le pusieron energía, pero el tema de Alvinich, yo no veo a un Joey Montana, saltando, muy extrovertido, expresa mucho con el rostro, en el tema del baile fue mucho, porque el personaje no baila”, afirmó Zegarra.

Para Rodrigo Massa, el famoso debió solicitar el pedestal para que el artista pueda interpretar la canción, considerando que se debió evitar gran parte del baile en el escenario.

“Había cierta personalidad tuya que estaba lejos, vi un poco de Alvinich, y CCM, me gustó mucho la alegría en el escenario, solo falta que unos cuantos se lo crean un poco más”. manifestó el juez.

En tanto, para Tito Larenti, el personaje nunca estuvo presente en el escenario, observando errores en el escenario.

“Mal el desplazamiento, aunque me gusta cuando piensan en el show al aire, pero tienen que saber como pararse y desplazarse, un show para los que estamos en el escenario”, expresó Larenti.

Finalizó Elka Meyer, y señaló que fue de destacar la energía de una fiesta e hizo algunas recomendaciones para que la coreografía sea limpia para el público.

Alvinich agradeció al jurado por su evaluación, y señaló que respetan las palabras del jurado.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

