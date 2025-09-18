¡Cierre con broche de oro! Juandy fue uno de los mejores de la noche con el ritmo brasileño

El último equipo en subir al escenario de ‘La Gran Batalla’ durante la noche de este miércoles, fue el de Juandy y la academia de baile “Lagacy”, y ellos interpretaron la canción “Ai Cowboy”, una coreografía con la que impactaron a los jueces.

Tito Larenti brindo su evaluación acerca de la presentación, y destacó el trabajo en la imitación de la letra, pero, hizo algunas observaciones hacia los bailarines, pues notó algunos errores.

“Trabajaste muy bien el lip sync, eso está clarísimo, lo has visto y trabajado, en cuanto al equipo, sentí que no fue su fuerte, por momentos estaban descoordinados, algunos no bailaron a tiempo”, expresó Larenti.

Para Elka Meyer, la coreografía mostró una fusión de técnicas, “me pareció adecuado, pero tengo que acotar que un bailarín estuvo más descoordinado que el resto, pero como equipo fue muy bueno”, afirmó Meyer.

Para despedirse, Juandy agradeció a los jueces “por las críticas constructivas, aprendemos mucho”, decía.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

