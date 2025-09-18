TEMAS DE HOY:
Capturan a ladrones de celulares accidente en Santa Cruz Accidentes en Cochabamba

25ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

¡Cierre con broche de oro! Juandy fue uno de los mejores de la noche con el ritmo brasileño

El creador de contenidos y tiktoker agradeció a los jueces por sus críticas y destacó el esfuerzo de los bailarines.

Silvia Sanchez

17/09/2025 23:18

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El último equipo en subir al escenario de ‘La Gran Batalla’ durante la noche de este miércoles, fue el de Juandy y la academia de baile “Lagacy”, y ellos interpretaron la canción “Ai Cowboy”, una coreografía con la que impactaron a los jueces.

Tito Larenti brindo su evaluación acerca de la presentación, y destacó el trabajo en la imitación de la letra, pero, hizo algunas observaciones hacia los bailarines, pues notó algunos errores.

“Trabajaste muy bien el lip sync, eso está clarísimo, lo has visto y trabajado, en cuanto al equipo, sentí que no fue su fuerte, por momentos estaban descoordinados, algunos no bailaron a tiempo”, expresó Larenti.

 

Para Elka Meyer, la coreografía mostró una fusión de técnicas, “me pareció adecuado, pero tengo que acotar que un bailarín estuvo más descoordinado que el resto, pero como equipo fue muy bueno”, afirmó Meyer.

Para despedirse, Juandy agradeció a los jueces “por las críticas constructivas, aprendemos mucho”, decía.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD