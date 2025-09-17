¡Impactó! Sisi encendió el escenario de ‘La Gran Batalla’ con su sensualidad

Para cerrar la noche y con mucha sensualidad, se presentó el equipo de Sisi Eguez y la academia ‘Passion Dance Bolivia’, y ellos interpretaron una canción de Luísa Sonza, y su éxito Motinha.

La evaluación de los jueces fue bastante corta y puntual, y todos destacaron la alegría del equipo, sobre todo porque conquistaron a todos con la coreografía que presentaron y los pasos sensuales.

Para Gabriela Zegarra, la interpretación fue muy buena, “sin duda la mejore presentación que tuviste, te sentiste cómoda, me encantó la presentación”, afirmó Zegarra.

Con pocas palabras, Tito Larenti hizo su evaluación destacando los pasos realizados por la famosa, y la retó a un duelo de baile con Yara Gasaui, una de las participantes de la primera temporada, y finalmente se quedó sin palabras.

En tanto, la juez Elka Meyer, dijo que lo más importante era que el equipo disfrute de la presentación que llevaron al escenario, “se ve que disfrutaron su trabajo, muy bien todo, a seguir para adelante”, aseveró.

En la mima línea, Rodrigo Massa también destacó la presentación, coreografía e imitación del equipo.

Para despedirse del escenario, Sisi, indicó que el tema le exigía sensualidad y fue lo que intentó demostrar, “estoy emocionada, lo disfruté mucho”.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

