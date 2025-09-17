“Fue una fiesta”: Génesis recibió elogios de los jueces tras su presentación de samba

Segunda noche de competencia de la semana, y el primer equipo en subir al escenario fue el de Génesis y la academia ‘Factory’, ellos interpretaron la canción “Dança da Manivela”, de una agrupación bastante conocida como es Axé Bahía.

El equipo recibió buenas devoluciones, sobre todo se destacó la alegría que los bailarines transmitieron en el escenario.

El primero en pronunciarse fue Tito Larenti, y el juez dijo que la presentación representó a una fiesta, pero cuestionó que el artista, no solo hacía la primera voz, sino que “innecesariamente” también interpretaba los coros.

“Hay una primera voz y después hay los coros, y no tienes la necesidad de cantarlos, no estuvo fatal, estuvo bien, hubo fiesta en el tema del baile, la verdad me gustó la presentación”, afirmó el juez.

Por su parte, también se pronunció Rodrigo Massa, y el felicitó al equipo, y solo señaló que faltó algo de energía en algunos bailarines, “buen trabajo”.

El equipo solicitó la evaluación de Elka Meyer, para conocer si tuvieron errores en los pasos elegidos y la técnica.

Fue entonces que Meyer, observó algunos momentos de descoordinación, y recomendó más práctica al famoso.

Finalmente, el equipo agradeció a todos y señalaron que disfrutaron la coreografía.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

