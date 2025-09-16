¡De no creer! Cisco y 'Bolivia Dance' son los primeros nominados de la semana

La nominación de la semana esta en manos de los jueces, y cada noche, un miembro del jurado decide que equipo no fue contundente y deberá pasar a la gala de eliminación, este lunes, la responsabilidad recayó en la juez Elka Meyer.

Para Elka, fue bastante importante que el equipo pueda interpretar correctamente al artista, y no presenten fallas, sobre todo en la letra de la canción.

“Pese a que yo puedo estar arraigada al tema de la danza, considero que el programa es de imitación e interpretación del personaje, y no estuvo, por tanto, el equipo que va a eliminación es el de Cisco y la academia Bolivia Dance”, afirmó Meyer.

El equipo había recibido varias críticas durante su presentación como Tato, del grupo Falamansa, con la canción “Xote da Alegria”.

Ahora Cisco y su equipo deberá presentarse el domingo en la gala de eliminación.

Foto Red Uno

